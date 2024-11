Gaeta.it - Accuse di malversazione a Napoli: indagini su SMA Campania S.p.a. con danni per oltre 5 milioni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ledella Procura Regionale della Corte dei Conti per lahanno portato alla luce gravi irregolarità nella gestione di SMAS.p.a. I militari della Guardia di Finanza dihanno agito su delega della Procura, notificando provvedimenti nei confronti di funzionari e dipendenti, accusati di utilizzi impropri delle risorse aziendali. Scopriamo in dettaglio le irregolarità emerse e le conseguenze per i responsabili.Utilizzo improprio delle carte di credito aziendaliLe, condotte tra il 2012 e il 2022, hanno rivelato un sistema diche include l’uso improprio delle carte di credito aziendali. I funzionari avrebbero speso fondi pubblici per scopi personali, incluso pagamenti per abbonamenti a servizi di streaming musicale, effettuati a qualsiasi ora, come nel caso di transazioni avvenute anche alle due di notte.