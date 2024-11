Movieplayer.it - Yellowstone, la regista stupita dalla reazione alla morte di John Dutton: "Non dovreste essere indignati"

Christina Voros non si aspettava i commenti dei fan sconvolti all'uscita di scena di Kevin Costner. Evidentemente, molti spettatori dinon hanno seguito granché le vicende e i tira e molla tra Kevin Costner e Taylor Sheridan che hanno portato all'addio dell'attore a, il suo personaggio nello show, a giudicaresconvoltamessa in onda dell'episodio. Christina Voros,degli ultimi due episodi, ha dichiarato di aver colto questo shock nel pubblico leggendo i commenti su X ed è rimastasorpresa che ha colto gli spettatori guardando l'ultimo episodio dello show, come se molti di loro non sapessero le vicende fuori dal set. Addio (in)aspettato "Stavo leggendo Twitter X, .