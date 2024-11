Ilgiorno.it - World cheese awards 2024: i migliori formaggi di Lombardia

Ci sono anche numerose eccellenze lombarde tra i premiati delche quest'anno ha visto sul podio la casara portoghese che prepara il Queijo de Ovelha Amanteigado. Il miglioro italiano è invece il pecorino bislacco a rum e tabacco dei fratelli Petrucci che si trova in località Ponte sommati ad Amatrice in provincia di Rieti che è anche quarto nella Top Ten dei 10al mondo insieme ad altre due prodotti caseari italiani. Alin Portogallo hanno partecipato le due nazionali italiane che hanno dovuto contendersi i titoli tra 4.786 campioni provenienti da 47 Paesi diversi. La nazionale del Parmigiano Reggiano ha ottenuto 5 Super Gold, numero mai raggiunto prima per un singoloo, 31 ori, 45 argenti e 37 bronzi, mentreItaly Nazionale italianasi è aggiudicata 1 oro, 5 argenti e 4 bronzi destinati a eccellenze casearie di, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia.