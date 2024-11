Lapresse.it - Violenza sulle donne, Alessandra Battaglia racconta: “Mio padre mi disse ‘Preparati a morire'”

Botte, soprusi, privazioni. Chiusa in stanza, segregata, senza poter uscire, altrimenti erano ancora botte., attrice, insegnante di dizione e autrice del libro ‘La tua voce è un drago alato’, ha alle spalle una storia fatta di: un trascorso familiare che l’ha portata a un passo dalla morte. “Un passato di buio totale”, dice a LaPresse. “Maltrattamenti fisici e psicologici praticamente da quando sono nata fino ai 29 anni –– Era mio, io sono rinata nel momento stesso in cui è morto“. Bastava un niente per scatenare l’ira del: “Ricordo da bambina ceffoni senza motivo, anche mentre studiavo. Miofaceva kung fu, sapeva dove colpire e come colpire. Il mio modo per sopravvivere era rendermi invisibile, la mia strategia il silenzio, non parlavo per non attirare l’attenzione“.