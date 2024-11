Un patto di coalizione per sbloccare lo stallo sul bis di von der Leyen De Meo Ppe a Open | La vicepresidenza a Fitto rimarrà

Leggi su Open.online

È vicino a una svolta la trattativa sui componenti della nuova Commissione europea. I tre gruppi che compongono la maggioranza – Popolari, Socialisti e Liberali – sono al lavoro su un «scritto di» per rilanciare l’alleanza e rompere l’impasse sui commissari europei. La scorsa settimana, è emersa una vera e propria spaccatura politica sull’italiano Raffaelee la spagnola Teresa Ribera. Il primo è finito nel mirino dei Socialisti, secondo cui un esponente dei conservatori di Ecr (che non fanno parte della «maggioranza Ursula) non dovrebbe essere nominato vicepresidente esecutivo. La seconda è finita sotto accusa della destra spagnola per le alluvioni a Valencia, con i Popolari europei che hanno minacciato di ostacolare la sua nomina in caso di un veto del centrosinistra su