Treviso, operaio di 69 anni precipita e muore in cantiere

, 19 novembre 2024 – Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta a Refrontolo (): undi 69è mortondo in unedile per la ristrutturazione di un fabbricato civile. L’uomo è deceduto per un trauma cranico, causato da una caduta di 5 metri. Sul posto sono accorsi carabinieri, Servizio per la prevenzione, i tecnici della sicurezza negli ambienti di lavoro e il personale sanitario del Suem 118. Purtroppo non c’era nulla da fare: la vittima è morta sul colpo. Il 69enne lavorava per una ditta edile con sede ad Altivole. Gli incidenti sul posto di lavoro sono in aumento: nei primi sette mesi del 2024, l’Inail ha fatto sapere di aver ricevuto 350.823 denunce di infortunio, +1,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. In Veneto, nei primi nove mesi di quest’anno, le persone a perdere la vita in sinistri del genere sono state 53.