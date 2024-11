Lortica.it - Tragedia in viaggio: bambina di 9 anni muore durante una sosta ad Arezzo

Dopo una lunga battaglia contro un’infezione batterica, unadi 9, incon i genitori da Taverna (Catanzaro) a Genova per un controllo al Gaslini, è deceduta improvvisamenteunain un’area di servizio nei pressi di.Il malore, improvviso e fatale, si è verificato sotto gli occhi dei familiari, lasciandoli impotenti. I soccorsi, prontamente giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola.Il tragico episodio mette in luce la fragilità di una situazione sanitaria già delicata, chiudendo prematuramente una vicenda familiare segnata dalla speranza di una guarigione completa.L'articoloindi 9unaadproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.