Liberoquotidiano.it - Tg5, Cina attacca Taiwan: la simulazione della guerra fa schizzare lo share

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Speciale Tg5-Nella morsa del Dragone)è una piccola isola lontana migliaia di chilometri dal nostro Paese, ma che tutti gli esperti indicano come uno dei luoghi in cui si misureranno i rapporti di forza fra l'America a guida Trump e la. Forse è questo uno dei motivi che hanno spinto in alto gli ascolti dello Speciale del Tg 5 andato in onda sabato in tarda sera, ma che ha raggiunto una media del 17% dicon l'asticella dell'Auditel che sorprendentemente ha superato anche il 20%. Si accusano spesso gli italiani di provincialismo e apatia verso la politica estera. Significativo però che uno dei momenti più visti dell'inserto curato da Alberto Cappato abbia coinciso con unadi un attacco da parte