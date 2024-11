Lanazione.it - Terribile scontro tra un camion e un’Ape, muore a 49 anni

Carrara, 19 novembre 2024 – Incidente mortale sulla Aurelia a Carrara. È successo nel pomeriggio, intorno alle 16:15, in località Nazzano nella zona di un noto ristorante.e unsi sono scontrati. L’uomo alla guida del motocarro, rimasto incastrato nelle lamiere, è morto nell’incidente. La vittima aveva 49. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i vigili urbani per i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.