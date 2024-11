Calciomercato.it - SFS24, LIVE Manna: “Paratici e Sabatini due riferimenti. Seconde squadre? A Napoli non ha senso”

Il ds delGiovanniè intervenuto al Social Football Summit in corso a Roma: le parole su Conte, Osimhen e LukakuIlvola in questo primo scorcio di stagione, confermando la prima posizione dopo l’1-1 in casa dell’Inter nello scontro diretto che però ha assottigliato il vantaggio della squadra di Conte sul gruppo di inseguitrici. Ildi Conte sì, ma anche di Giovanniche ha costruito insieme al tecnico e al presidente De Laurentiis una squadra decisamente competitiva in grado di aprire un ciclo. Anche con qualche criticità, che potrà anche riproporsi la prossima estate, come Osimhen.Lo stesso Giovanniè stato grande protagonista della prima giornata del Social Football Summit 2024 in corso di svolgimento a Roma, allo stadio Olimpico:Come ci si sente a essere il ds della prima in classifica? “Prematuro, il campionato è lungo.