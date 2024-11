Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “ZAGOR. SAMURAI”

Dal creatore del personaggio Guido Nolitta e con i classici disegni di Franco Bignotti,arriva in libreria e fumetteria dal 22 novembre una celebre e iconica storia dello Spirito con la Scure.è un’avventura ricca di suspence ed emozioni che porteràa confrontarsi con i temibili guerrieri giunti dal lontano Oriente. La trama ci racconta di George Ferguson, un allevatore che ha subìto ripetuti furti di bestiame. Dopo aver localizzato il covo dei ladri, chiede adi condurvi il suo esercito personale: un plotone di, fatti giungere dal lontano Giappone, là dove Ferguson ha vissuto per molti anni. Guidati dall’abile Okada Minamoto, il manipolo dimassacra facilmente i razziatori, ma il loro sinistro progetto non si ferma a questo. Ben presto i guerrieri nipponici iniziano a colpire e devastare molti villaggi indiani, lasciando dietro di sé una scia di sangue.