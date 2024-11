Abruzzo24ore.tv - Scoperta shock nel carcere: detenuto condannato per uso di cellulare

L'Aquila - Otto mesi di reclusione per un, al centro di un'indagine che svela un fenomeno in crescita nelle carceri italiane. Undeldi massima sicurezza di Sulmona è statoa otto mesi di reclusione per possesso di un telefono, violando le norme che vietano l’accesso a dispositivi di comunicazione da parte dei reclusi. La sentenza è stata emessa dal giudice Concetta Buccini, con rito abbreviato, e prevede anche il pagamento delle spese processuali. L'uomo era stato sorpreso lo scorso anno durante una serie di perquisizioni disposte dopo un’inchiesta che aveva già portato al sequestro di numerosi dispositivi e all'arresto di un agente penitenziario coinvolto. Questa condanna rappresenta solo un episodio di una problematica più ampia: da gennaio a oggi sono stati sequestrati circa 70 dispositivi illegali nel solodi Sulmona, numeri che hanno sollevato l'attenzione del Ministero della Giustizia.