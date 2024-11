Gaeta.it - Sciopero generale del 29 novembre: tensioni tra Cgil, Uil e Commissione di Garanzia

Facebook WhatsAppTwitter Il prossimodel 29sta generandotra le organizzazioni sindacalie Uil e ladi. I sindacati hanno contestato la richiesta della, che prevede l’esclusione dall’agitazione del personale del settore ferroviario, inclusi i dipendenti di Trenitalia nella direzione business regionale per le aree di Piemonte e Valle d’Aosta. Tuttavia, i sindacati hanno confermato la loro intenzione di proseguire con loper tutti gli altri settori, sia pubblici che privati, compresi quelli in appalto.I motivi della contestazione da parte die UilIl presidio delle organizzazioni sindacali si basa sulla volontà di non ridurre eccessivamente la portata dello. Secondoe Uil, una limitazione così significativa comporterebbe impatti negativi sulla loro missione, che è quella di tutelare gli interessi di lavoratrici e lavoratori.