Agi.it - Scavo clandestino a Città della Pieve, recuperati urne e sarcofagi di età etrusca

Leggi su Agi.it

AGI - Eccezionale recupero e sequestro di reperti archeologici risalenti alla civiltànella zona di, in Umbria, da parte dei carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale (TPC) e due persone indagate dalla procura di Perugia per furto e ricettazione di beni culturali. I reperti (per un valore presuntivamente stimato di 8 milioni di euro), erano destinati al mercato estero del collezionismo privato ma i due indagati ancora non erano riusciti a trovare i compratori. Il sito delloè in un terreno di proprietà dei due, dove avevano effettuato lavori di sbancamento, ma una legge a tutela del patrimonio culturale impone la segnalazione del rinvenimento di beni che sono considerati proprietà dello Stato, e se i due l'avessero fatto, avrebbero avuto diritto a una ricompensa pari al 50% del valore di quei beni.