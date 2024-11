Bergamonews.it - Ruba giubbotto alla Benetton e molesta i clienti del Pam: condannato a 11 mesi per resistenza

Bergamo. Alterato dall’alcol e dagli psicofarmaci ha iniziato ad urlare e a dare fastidio alle persone che facevano la spesa al Pam di via Camozzi, così il personale del supermercato ha allertato il 112: “C’è un tizio alto, con i capelli lunghi scuri raccolti e una lunga barba che stando i nostri”.Ddescrizione le forze dell’ordine hanno capito che si trattava della stessa persona che poco prima avevato undi via San Bernardino e che se l’era data a gambe facendo perdere le proprie tracce.Al supermercato è arrivata una volante della questura, gli agenti hanno cercato di calmare l’uomo, libanese di 41 anni, e l’hanno caricato sull’auto di servizio per accompagnarlo negli uffici di via Noli per l’identificazione. Non appena salito sulla volante, il 41enne ha iniziato a dare in escandescenze e lo stesso ha fatto in questura.