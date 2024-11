Gaeta.it - Ricerche in corso nel Verbano-Cusio-Ossola: uomo disperso da due giorni nella Val Grande

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore della Val, una delle aree più selvagge e remote d’Italia, undi 66 anni, residente in provincia di Varese, è scomparso durante un’escursione. Da domenica sera, quando ha fatto perdere le sue tracce, le operazioni di ricerca non si sono mai fermate. Le squadre di soc, attrezzate con tecnologie avanzate e supportate da unspirito di collaborazione, sono impegnate a fare del loro meglio per riportare a casa l’e il suo cane, anch’esso.L’avvio delle operazioni di ricercaL’allerta è scattata intorno alle 23:30 di domenica, quando il mancato rientro ha destato preoccupazione tra familiari e amici. Lesono partite immediatamente, coadiuvate dalla luce dell’alba che ha illuminato i sentieri della Val. Quest’area, nota per i suoi paesaggi spettacolari ma anche per le sue difficoltà, è una delle mete più ambite dagli escursionisti.