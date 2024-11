Quei tre giorni per cancellare tutto dopo la morte di Margaret | via soldi chat e analisi dallo studio

Leggi su Open.online

Spada, 22 anni, è morta il 7 novembre. Il 4 novembre era entrata in coma a Roma mentre subiva un intervento di rinofiller nell’ambulatorio di Marco Antonio Procopio. La ragazza,l’anestesia locale, aveva avuto una crisi respiratoria. Sulla 22enne siracusana sono state poi fatte manovre non corrette per cercare di rianimarla. Arrivata in codice rosso in ospedale la giovane è poi morta con arresto cardiocircolatorio,acuta sofferenza. Il giorno del decesso viene fatta la denuncia. Ma sono passati tre, attimi, riporta il Corriere della Sera, in cui sarebbe stato cancellato del materiale prezioso per gli inquirenti. Anche perché subitol’intervento dei Nas nelloè emerso come l’ambulatorio non fosse autorizzato a praticare operazioni. Ora la procura di Roma indaga per omicidio colposo i due titolari della “clinica”: Procopio figlio e padre.