Gaeta.it - Presentazione del libro “Storie del passato, voci del presente” a Nola: un tributo alle donne che hanno fatto la storia

Facebook WhatsAppTwitter Il prossimo 23 novembre,17, presso la Casa del Mutilato di, si terrà ladeldeldel”. L’incontro è organizzato dall’associazione “Lo scrigno dell’essere” e rappresenta un’importante occasione di riflessione in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le. Le autrici deldiscuteranno delledi dieciche, con coraggio e determinazione,lasciato un segno nella loro epoca, fungendo da modelli per le generazioni future.L’importanza dell’associazione “Lo scrigno dell’essere”L’associazione “Lo scrigno dell’essere”, sotto la guida della presidentessa Nensi Romano, è fortemente radicata nel tessuto sociale die attivamente impegnata su varie tematiche, in particolare quelle legate ai diritti e al benessere delle