Gaeta.it - Pescara: nuove prospettive per un canile, ma ci sono molte incognite

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella mattinata odierna, la Commissione Politiche Sociali diha discusso progetti cruciali riguardanti il futuro dei rifugi per animali, in particolare la creazione di un nuovo. L’assessore Massimiliano Pignoli ha rivelato che il Comune sta procedendo per l’acquisizione di un terreno ubicato a Spoltore, in località Colle Cese. Questa iniziativa arriva dopo la chiusura deldi Via Raiale avvenuta a dicembre scorso. La proposta prevede, oltre al, anche un’area dedicata ai gatti e un cimitero per gli animali, sostenuta da finanziamenti provenienti dal Ministero delle Infrastrutture. Tuttavia, la situazione presenta diverse criticità.Dettagli sul nuovocomunaleIl progetto di Massimiliano Pignoli si prefigge di costruire una struttura che non solo accolga cani ma anche gatti e realizzi uno spazio per il riposo finale degli animali domestici.