Amica.it - Paul Mescal, l'attore del momento. Ecco 5 cose che forse non conoscete del protagonista di "Il Gladiatore II"

Leggi su Amica.it

Di divi come Brad Pitt e Leonardo DiCaprio non ne fanno più. Il new normal è. La risposta europea alla nuova leva di superstar hollywoodiane à la Timothée Chalamet. Bellezza non convenzionale, profondamente e orgogliosamente irlandese,è l’uomo del. Grazie al successo di pubblico e di critica che IlII sta ottenendo (leggi qui la nostra recensione). Nella parte che fu di Russell Crowe (che poi, è il padre del suo personaggio).Oscar ed Emmy, le nomination diSentiremo sempre più spesso parlare di questo 28enne, capace di passare dallo Stanley di Un tram chiamato desiderio allo schiavoLucio. Dalla vittoria di un Laurence Olivier (il più alto riconoscimento del teatro inglese) per la piece di Noël Coward (che porterà di nuovo nel West End e anche a Broadway nel 2025), alla nomination agli Oscar come Migliorper Aftersun.