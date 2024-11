Unlimitednews.it - Meloni “Musk ha costretto la sinistra a rivendicare la sovranità”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che le parole del presidente della Repubblica siano state importanti, sono sempre contenta quando sento difendere lanazionale contro il rischio di ingerenza. Mi fa tanto sorridere lache oggi si straccia le vesti contro le ingerenze, dopo essere andata in giro a fare le campagne elettorali chiedendo a Olaf Scholz di dire agli italiani come dovevano votare o dopo aver chiesto all’Europa di aprire una procedura d’infrazione contro una legge approvata dal Parlamento italiano”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un punto stampa prima dell’inizio dei lavori della seconda giornata del Vertice G20. “Tra le tante imprese che Elonha portato a casa c’è anche quella di averlalanazionale, probabilmente più difficile anche di arrivare su Marte”, ha aggiunto.