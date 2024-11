Iltempo.it - Meloni: "Garantiamo il nostro supporto all'Ucraina fin quando ci sarà una guerra"

(Agenzia Vista) Rio de Janeiro, 19 novembre 2024 Questa scelta è la risposta a un'aggressività senza precedenti che abbiamo visto in questi giorni da parte della Russia, tra l'altro alla vigilia di un G20 al quale la Russia partecipa. Credo che questo tradisca bene la volontà di dialogo da parte della Russia. L'Italia ha scelto invece di non autorizzare le armi a lungo raggio. Ci siamo concentrati sulla difesa antiaerea e quindi della popolazioneilall'finché ciuna" così la premierdurante un punto stampa a margine della riunione del G20 a Rio de Janeiro, in Brasile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev