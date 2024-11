Gaeta.it - Mareggiata intensa in Liguria: attese onde fino a 7 metri e venti forti

Facebook WhatsAppTwitter Lasi prepara a fronteggiare una delle mareggiate più significative del 2024, conche potrebbero raggiungere i 7di altezza, specialmente nel ponente della regione. Le previsioni meteo, annunciate dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure , mettono in guardia i residenti e i visitatori riguardo aiintensi e alle condizioni marine che interesseranno il territorio da questa sera.Dettagli dellain arrivoL’evento meteorologico è caratterizzato da unada libeccio che si svilupperà in diverse fasi. Si prevede che la situazione cominci a intensificarsi a partire dalla tarda serata di oggi. L’altezza delleaumenterà progressivamente, mantenendo un intervallo di oltre 7 secondi tra un’onda e l’altra.