Mameli annuncia l’EP Fino all’ultimo respiro, la tracklist

racchiude la sua ultima fase artistica con, composto da singoli/episodiDopo avere pubblicato in quest’ultimo anno i tre singoli Clandestino (S1E0), Mai Love(S1E1) e Okay Okay (S1E2),chiude questa prima stagione artistica conracchiude i singoli/episodi già usciti e aggiunge i due ineditiMezz’ora d’amore (S1E3) e Dietro le nuvole (S1E4). La prima, contestualmente all’uscita del, sarà disponibile per la rotazione radiofonica.descrive così il singolo focus del progetto: “Tengo molto a ‘Mezz’ora d’amore’ perché prende ispirazione da alcuni ricordi di me da piccolo. I miei si sono separati quando avevo tre anni, e in quel periodo mio padre era solito accennare a chitarra e voce un pezzo che per testo e melodia lo ricorda molto.