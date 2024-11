Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina, Amichevole U21 in DIRETTA: altro test verso gli Europei

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladiU21,per gli azzurrini di Nunziata.Nelle 16 sfide del biennio della Nazionalena Under 21, c’è stata una sola nazionale in grado di battere l’: è l’, in una partita del ‘Tournoi Maurice Revello’ conclusa con il risultato di 4-0.Per il commissario tecnico Carmine Nunziata è un’ulteriore occasione perare i calciatori, prima di rivedersi a marzo quando agliin Slovacchia mancheranno solamente tre mesi.Secondoravvicinato quindi per l’U21 dopo la Francia. La rosa allenata dal commissario tecnico Carmine Nunziata scenderà in campo oggi nel pomeriggio, per la secondain vista dei prossimidi categoria, in programma come detto il prossimo giugno in Slovacchia.