Formiche.net - L’impegno bipartisan per la difesa di Taiwan subirà l’effetto Trump?

Leggi su Formiche.net

Con la rielezione di Donald, la politica americana versopotrebbe seguire una traiettoria meno prevedibile e anche in questo caso più orientata a un pragmatismo economico e transazionale.ha già espresso scetticismo sul tradizionale impegno nellanei confronti dell’isola, accusando Taipei di aver sottratto agli Stati Uniti il settore dei semiconduttori e suggerendo che siano i contribuentiesi a pagare per la protezione americana.Anche per questo non sorprendono le informazioni recentemente uscite sul Financial Times, riguardo alla preparazione con cuiintende in qualche odo dimostrare il proprio impegno a difendersi, attraverso un ingente acquisto di armamenti avanzati dagli Stati Uniti, tra cui cacciatorpediniere Aegis, radar Hawkeye e aerei F-35, per un valore complessivo che potrebbe superare i 15 miliardi di dollari.