Iltempo.it - La guerra Totti-Blasi va sul penale: "Abbandono di minore", scatta l'inchiesta

Leggi su Iltempo.it

Una denuncia per "di". È l'ultimo atto della separazione tra Francescoe Ilary. La conduttrice tv ha denunciato l'ex compagno la rocura di Roma ha aperto un'. Insomma, la vicenda dal piano civile del divorzio precipita su quello. Ma qual è l'accusa dinei confronti dell'ex calciatore capitano della Roma? Di aver lasciato sola in casa la figlia Isabel, che oggi ha 8 anni, riporta il Messaggero. La madre se ne sarebbe accorta facendo una video-chiamata con la bambina e trovandola sola. A quel punto, è la ricostruzione, ha telefonato alla polizia. Quando sono arrivati gli agenti del commissariato di Ponte Milvio avrebbero trovato la baby sitter, riferisce la difesa diche sarebbe stato a cena in un ristorante vicino e sarebbe tornato subito a casa.