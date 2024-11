Kirghizistan-Iran le formazioni ufficiali | Taremi ancora titolare!

Leggi su Inter-news.it

Alle ore 15.00 il fischio d’inizio diper la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Nellecompare il nome dell’interista Mehdi.DI NUOVO – Protagonista, nel bene e nel male, della scorsa sfida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, Mehdiviene lanciato nuovamenteAmir Ghalenoei. Il commissario tecnico, infatti, puntaun volta sull’attaccante dell’Inter in attacco, dopo quanto accaduto nel match contro la Corea del Nord. Tre assist nel giro di 45? lo rendono inamovibile nella formazionedell’, nonostante l’autorete sfortunata e il rigore sbagliato nel secondo tempo. Dunque, secondo sfida consecutiva daper. E mentre alcuni dei suoi compagni di club stanno già tornando ad Appiano Gentile per lavorare con l’Inter, l’attaccanteiano è pronto a una nuova sfida con la propria Nazionale.