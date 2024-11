Lettera43.it - Intesa Sanpaolo acquisisce una quota del capitale di Radoff Spa

Leggi su Lettera43.it

entra neldiSpA, azienda innovativa con sedi a Bologna, in Romagna e in Sardegna specializzata in sistemi IoT in grado di monitorare e bonificare in maniera intelligente i principali inquinanti indoor. In particolare, con un investimento in equity, l’istituto bancario è diventato socio della società al 3,75 per cento, sostenendone in questo modo la crescita e il consolidamento sui mercati di riferimento (Italia, Europa e Nord America).Si conferma l’impegno diper modelli di vita più sani e sostenibiliL’investimento conferma il supporto diai piani di sviluppo dialla conclusione del Convertibile impresa erogato a suo tempo alla start up innovativa che operava già in un contesto di venture capital e che prevedeva la possibilità di aumentare il propriosociale e l’ingresso di nuovi soci.