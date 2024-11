Gaeta.it - Incidente stradale sulla Ivrea-Santhià: furgone si ribalta in una zona di cantiere

Facebook WhatsAppTwitter Un martedì di novembre inizia come tanti altri, ma il 19 novembre 2024 si trasforma in un caos per gli automobilisti. Durante l’ora di pranzo, undiretto verso Vercelli perde il controllo all’altezza dello svincolo di Albiano d’, rovesciandosi in unadiche già presentava difficoltà per il traffico. Questo evento, purtroppo, evidenzia come la sicurezzasia un tema sempre attuale e critico, specialmente in tronchi stradali con numerosi cantieri.Dinamica dell’e conseguenzeL’ha luogo in un tratto noto per la sua pericolosità, aggravata dalla presenza di unche prevede un doppio senso di marcia. Stando alle prime ricostruzioni, ilimprovvisamente sbandata, andando a rovesciarsicarreggiata.