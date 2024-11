Ilrestodelcarlino.it - "Il Dup del Comune certifica il fallimento della fusione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domani sera, dalle 18,30 in poi, l’amministrazione comunale di Valsamoggia guidata dalla sindaca Milena Zanna porta all’approvazione del Consiglio comunale il Dup, Documento unico di Programmazione, per i prossimi cinque anni, 2025-2029. La seduta si terrà nella sala consiliare dell’ex municipio di Crespellano e sarà trasmessa in streaming su https://valsamoggia.civicam.it, e sui canali social del. Ma già alla vigilia le minoranze vanno all’attacco. "Con i suoi 163 obiettivi strategici – osserva Luigi Gandolfi, consigliere di Insieme per il Cambiamento – questo Dup chilometrico si rivela un bel libro dei sogni, un florilegio di cifre ballerine poco credibili, un’antologia di concetti sibillini, un copia-incolla dei Dup passati dai quali traspare un’unica strategia: l’inevitabile aumento di tasse e tariffe comunali.