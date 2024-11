Lanazione.it - Il 2024, un anno di elezioni: confronto tra esperti all’Università di Firenze

, 19 novembre– L’che sta per chiudersi è stato cruciale sul piano politico, segnato da una serie di appuntamenti elettorali che hcoinvolto oltre un miliardo di persone in tutto il mondo. Per analizzare le implicazioni di questi eventi, la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di, in collaborazione con la Fondazione Circolo Rosselli e con il sostegno del Ministero della Cultura, organizza il convegno “elettorale”, che si terrà giovedì 21 novembre al Campus delle Scienze Sociali (ore 9.30, Edificio D15, Aula 004, piazza Ugo di Toscana 5). Aprirl’evento con i saluti istituzionali la delegata all'inclusione e alla diversità Maria Paola Monaco, il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Alessandro Chiaramonte, il presidente della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” Carlo Sorrentino e il presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini.