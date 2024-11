Superguidatv.it - Giornata Universale del Bambino 2024, Mediaset lancia una campagna multimediale dedicata ai diritti dell’infanzia

Mercoledì 20 novembre, in occasione delladelunaai. A partire da domani, infatti, uno spot speciale sarà trasmesso su tutte le reti del Gruppo, online e sui canali social di. Creato per sensibilizzare e promuovere consapevolezza, lo spot prende ispirazione daifondamentali sanciti dalla Convenzione ONU, come il diritto alla protezione, all’istruzione, alla salute e alla libertà di espressione, celebrando il valore dei più piccoli.deluno spotLo spot recita: “I bambini di ogni luogo del mondo hanno diritto di essere felici, studiare, giocare, sognare, ricevere cure, essere protetti, crescere liberi”. Attraverso queste parole, unite a immagini evocative,, l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, desidera ricordare l’importanza di garantire a ogniun ambiente sicuro e sereno, libero da discriminazioni e pieno di opportunità per crescere felici.