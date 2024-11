Gaeta.it - Fondazione Arena di Verona: Concluso il tour internazionale con successo in Asia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladiha recentemente chiuso il suodi promozione2024, che ha portato l’eccellenza dell’Opera lirica italiana in Thailandia e India. Questo viaggio ha visto il coinvolgimento di numerose città e il collegamento con oltre 3.000 portatori d’interesse tra autorità, istituzioni,operator e media. L’obiettivo primario di questa iniziativa è stato quello di far conoscere l’Opera lirica come simbolo del Made in Italy, promuovendo opportunità turistiche e costruendo relazioni internazionali.Il risultato delNegli ultimi dodici mesi, laha visitato circa venti città in diverse nazioni, riscuotendo un notevole interesse. In particolare, le tappe insono state considerate fondamentali, non solo per la loro lunga distanza dalla sede italiana, ma anche per la crescente passione per la musica e le arti che caratterizza India e Thailandia.