Finché morte non ci separi spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

non cidelIldinon ci(Ready or Not) rivela le complesse regole del gioco mortale del nascondino del celebre film horror. Diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Devil’s Due),non ci(Ready or Not) vede protagonista Samara Weaving nel ruolo di Grace, una bellissima sposa che si sposa con la favolosa e ricca famiglia Le Domas. Subito dopo aver pronunciato il “sì”, Grace apprende dal suo nuovo marito Alex (Mark O’Brien) che deve fare un gioco a mezzanotte come parte della loro eccentrica tradizione per chiunque entri a far parte della famiglia.Una commedia nera allegramente divertente che si incrocia con un raccapricciante survival horror,non ci(Ready or Not) è costellato da una complessa serie di regole e mitologie che vengono rivelate nel corso del calvario di Grace con i suoi suoceri infernali.