Lapresse.it - Femminicidi, Piantedosi: “Da inizio anno 51 donne uccise dal partner o dall’ex”

Leggi su Lapresse.it

Sono state 51 ledalin Italia dall’del 2024 fino al 3 novembre scorso. Sono i dati del ministero dell’Interno suiin Italia, rivelati dal ministro Matteointervenendo all’Università Luiss in occasione della presentazione della campagna Onu #NessunaScusa in vista della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le. “Dall’1 gennaio al 3 novembre di quest’, in Italia, sono stati registrati 263 omicidi: 96 vittime erano, 82in contesti familiari o affettivi e 51 per mano delo dell’ex“, ha detto il titolare del Viminale. In questa direzione, ha aggiunto il ministro, “anche il nostro Paese si deve fare promotore di un messaggio inequivocabile e coraggioso: la violenza sullecontinua ad essere un’emergenza da contrastare con ogni possibile soluzione”.