Ilrestodelcarlino.it - Eletti a Reggio Emilia, Pd asso pigliatutto con 4 consiglieri. Il centrodestra si consola con Aragona

, 19 novembre 2024 – Un Pd reggiano. Miglior partito in tutta la regione, quattropiù uno di coalizione. E solo il seggio ‘della bandiera’ lasciato al. Una giornata trionfale. La coalizione di Michele de Pascale nella nostra provincia ha oltrepassato il 62%. Un plebiscito che aumenta di conseguenza il peso che potrebbe avere nella legislatura del governatore originario di Ravenna con un asse reggiano-romagnolo inedito. Al netto del complicato algoritmo del meccanismo elettorale che potrebbe sovvertire tutto nella notte – tra calcoli e resti – ireggiani saranno sei. Alessio Mammi, Elena Carletti (recordwoman con oltre 13mila preferenze per un risultato superlativo), Andrea Costa e Anna Fornili per dem, Paolo Burani per Avs (l’allenza Verdi-Sinistra all’interno della coalizione) e infine Alessandrodi Fratelli d’Italia, unico del