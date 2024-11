Gaeta.it - Due giovani arrestati due volte in meno di 24 ore a Empoli: un resoconto sui crimini in escalation

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’improvvisa serie di eventi ha scosso la tranquillità di, con dueindi 24 ore per episodi violenti e furti. L’incidente è iniziato la sera di lunedì 11 novembre, quando i carabinieri sono stati chiamati a intervenire in piazza Don Minzoni per contenere una rissa. Gli aggressori, due, hanno colpito i militari con bottiglie rotte e coltelli, mettendo in serio pericolo la vita di uno di loro, che si è salvato grazie al giubbetto antiproiettile. Questo primo episodio ha portato all’arresto dei ragazzi con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.La rissa in piazza Don MinzoniNel cuore di, una serata di violenza ha costretto i carabinieri a entrare in azione per ripristinare l’ordine pubblico.