Movieplayer.it - Dragon Trainer: il trailer del remake live-action è trapelato online

Il teaser leaked del rebootdel popolare cartoon è approdato in rete mostrando la nuova versione di Sdentato. Il primo teaserdella versionedi, popolare franchise targato DreamWorks Animation, è attualmente in programmazione in alcune sale nordamericane. In attesa della diffusione ufficiale, una versione leaked è trapelata in rete anticipando il look di Sdentato. Il teaser anticipa, infatti, il fatidico primo incontro tra Hiccup e Sdentato e un primo sguardo a Gerard Butler, che riprende il ruolo di Stoick nel film d'animazione. Da quanto possiamo vedere, il filmnon si allontanerà troppo dalla versione animata del 2010. Nel complesso, però, la grafica sembra impressionante e il nuovo Sdentato sembra più raffinato della sua .