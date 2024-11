Quifinanza.it - Credito d’imposta per le imprese nelle Zes: domande al via dal 20 novembre

L’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente reso disponibile il modello per richiedere ildedicato alleagricole, della pesca e dell’acquacoltura che operanoZone Economiche Speciali (Zes) del Sud Italia.Previsto dalla legge n. 101/2024, questo incentivo si presenta come una leva concreta per rilanciare investimenti e innovazione in alcune delle aree più strategiche del Mezzogiorno, offrendo un supporto tangibile a chi vuole scommettere sulla crescita del proprio business.Cosa prevede l’agevolazione: ilspiegatoIlè uno strumento che consente alledi abbattere i costi fiscali grazie a una compensazione basata sugli investimenti effettuati. Nel caso specifico, riguarda spese sostenute per acquistare macchinari, attrezzature o immobili che servono direttamente alla produzione.