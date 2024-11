Zon.it - Comune di Pellezzano: Insediata la nuova Commissione Pari Opportunità

Leggi su Zon.it

Ildiha ufficialmente insediato la. Dopo la convocazione d’ufficio del Sindaco Francesco Morra, avvenuta lunedì 18 novembre, si è tenuta la riunione delle componenti dell’Organismo di, durante la quale sono state elette due nuove cariche, come previsto dall’ordine del giorno. L’insediamento dellaè stato un evento significativo per la comunità.Maria Rosaria Meo è stata eletta all’unanimità come Presidente della, mentre Elisa Senatore assumerà il ruolo di Vicepresidente, in un segno di continuità con l’impegno e il lavoro svolto fino a ora. L’insediamento dellasegna unafase di impegno.Faranno parte del gruppo anche Mariella Gentile, Carmen Vernieri e Paola Ferrigno, quest’ultima nominata dal Consiglio Comunale in sostituzione di un componente dimissionario.