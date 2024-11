Sport.quotidiano.net - Civitanovese, lascia il dg Giulietti. Profili: "Alfonsi può stare tranquillo"

Massimonon è più il direttore generale della. L’addio era nell’aria e non c’entra con la sesta sconfitta stagionale dei rossoblù, incassata domenica scorsa nella partita disputata contro il Chieti. Infattinon era presente allo stadio per assistere alla gara e aveva già meditato le dimissioni da tempo. Tra le varie mansioni, essendo anche un delegato Coni,aveva assunto la titolarità di "Safeguarding", un protocollo volto all’inclusione e al contrasto delle discriminazioni. Già in passatoera stato un dirigente della società rossoblù: con la gestione di Vincenzo Santoni (2002-03) e in quella di Umberto Antonelli (terminata nel 2013), mentre lo scorso anno era tornato al Polisportivo su chiamata diretta di, dapprima come responsabile Comunicazione e marketing, poi, negli ultimi mesi, in qualità di direttore generale.