Cesara Buonamici denuncia il fratello Cesare per stalking ecco perché

La giornalista e opinionistahato peril, imprenditore oleario. L’uomo è stato rinviato a giudizio e il processo si aprirà il 2 ottobre 2025. Secondo quanto sostiene la procura,sarebbe autore di molestie e atti di prevaricazione iniziati nel 2020, anche nei confronti del marito della conduttrice, Joshua Kalman. Motivo del contendere, la gestione della proprietà sulle colline di Fiesole, che è cointestata, in parte ai due fratelli, in parte in esclusiva. La proprietà comprende la villa, l’uliveto e l’azienda agricola.(fonte: Coldiretti Toscana)Le indagini della procura sono partite da unadella giornalista dopo aver scoperto che ilavrebbe deviato le telecamere dell’azienda sull’abitazione dove la sorella abita con il marito, allo scopo di spiarla.