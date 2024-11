Laprimapagina.it - Castelli e fortificazioni in Abruzzo, dal VI al XVI secolo

Rocca Calascio (L’Aquila) di Gabriella Izzi Benedetti * Le ragioni che hanno determinato inuna così grande quantità disono in prevalenza riferite alla sua configurazione: l’aspetto geografico montuoso e accidentato non ha favorito il formarsi di grossi agglomerati urbani, impedendo il determinarsi di una difesa centralizzata, sicché piccoli e medi centri si frantumarono in una miriade di piccole roccheforti; e poi il fatto che per secoli l’è stata terra di confine e come tale bisognosa di una ricca tessitura difensiva. Non dimentichiamo le innumerevoli valli, gole; i passi, i boschi, di cui la regione è dotata, tutti luoghi infidi. Il castello fortezza di Civitella del Tronto, a confine con le Marche è la più straordinaria espressione difensiva dei confini, la più importante del centro sud Italia, e in linea con le migliori d’Italia, con una superficie di 25.