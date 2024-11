Inter-news.it - Bosnia-Olanda, pareggio indolore. Solo uno dell’Inter in campo

L’pareggia per 1-1 contro la. In una serata in cui hanno giocato le seconde linee Ronald Koeman rimane imbattuto,unoin– In una partita che ormai aveva poco da dire l’OIanda pareggia per 1-1 contro la. Entrambe avevano il destino già segnato e arrivavano alla partita odierna senza particolari pretese. È prevalso perciò grande equilibrio. Al 24? Brian Brobbey ha colpito su assist di Noa Lang, al 67? ha trovato il gol delErmedin Demirovic grazie al passaggio vincente di un ex Inter: il solito Edin Dzeko. Tra i titolari degli Oranjes la novità è stata Stefan de Vrij, inper 90 minuti. L’altra sorpresa è stata invece la panchina di Denzel Dumfries, che tornerà fresco ad Appiano Gentile e pronto per la partita contro il Verona.