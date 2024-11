Unlimitednews.it - Bonus Natale, Montanaro “Poca visione e scarsa capacità operativa”

ROMA (ITALPRESS) – “La modifica e l’ampliamento della platea del possibili beneficiari del cosiddetto ‘Natalè, decisa dal MEF, hae creerà numerosi problemi. Questa situazione pone infatti non poche difficoltà ai Consulenti del Lavoro che di fatto si erano già mobilitati nel mettere a disposizione quanto necessario per l’erogazione del, alla luce dell’originaria indicazione normativa”. Così, il presidente dell’Associazione nazionale consulenti del Lavoro, Dario. “Come Sindacato che rappresenta e tutela gli interessi dei nostri iscritti – ha proseguito – siamo costretti a mobilitarci per rendere nota una situazione, insostenibile per la nostra categoria, che quotidianamente si trova, oggi più che mai, a confrontarsi con incertezze normative molteplici, che poi si traducono in ostacoli per il nostro lavoro e che di fatto ci impediscono di svolgerlo con serietà e correttezza”.