“Beatles ’64” | arriva il doc sui Fab Four di Martin Scorsese!

La Beatlemania sta di nuovo per contagiare il mondo: il nuovo documentario sui Beatles prodotto daè pronto all’esordio su Disney+ il 29 novembre.GUARDA LE FOTOAngelina Jolie, i Beatles, i Beckham: Tutti i Sir e le Dame della Regina Elisabetta Beatles ’64, lo sbarco dei Fabnegli Usa diventa un documentarioIn Beatles ’64 il regista David Tedeschi racconta lo sbarco dei Fabin America nel 1964 grazie a interviste, filmati inediti e i molti dietro le quinte: un’occasione imperdibile per i fan della band e, in generale, per gli appassionati di musica per rivivere il mito di Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison. E per capire, in caso ce ne fosse ancora bisogno, perché i Beatles sono diventati la band più influente e amata di tutti i tempi.