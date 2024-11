Gaeta.it - Arrestato un uomo a Valmontone dopo l’aggressione alla compagna: i dettagli della vicenda

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante operazione dei CarabinieriStazione diha portato all’arresto di un 36enne di origini romene, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’intervento è avvenuto nella serata di ieri e si è concluso con la detenzione dell’, il quale è stato trovato in condizioni di evidente alterazione psicofisica, presumibilmente causata dall’abuso di alcol. L’episodio ha avuto inizio a causa di una segnalazione anonima ricevuta attraverso il numero d’emergenza 112, che ha allertato le forze dell’ordine riguardo a una lite domestica.L’intervento dei Carabinieri e la denunciavittimaArrivati rapidamente sul luogo indicato, i Carabinieri hanno potuto verificare la situazione di conflitto. L’era in evidente stato di ebbrezza, mentre la, una 46enne del posto, presentava segni evidenti di aggressione.