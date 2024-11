Oasport.it - A che ora Italia-Ucraina U21 oggi in tv: dove vederla, programma, streaming

Dopo il pareggio con la Francia, l’Under 21 torna in campo questo pomeriggio contro l’a La Spezia. Seconda amichevole in pochi giorni per la Nazionale di Carmine Nunziata contro un’avversaria decisamente insidiosa ed anche l’unica capace di battere gli azzurri nelle ultime sedici partite, con un perentorio 4-0 quest’estate al torneo Maurice Revello.Si tratta dell’ultima partita del 2024 per l’Under 21, che si è qualificata per la fase finale degli Europei. Un test amichevole comunque importante per gli azzurrini, che vogliono certamente chiudere l’anno con una vittoria.Ci sarà qualche cambio rispetto alla sfida con la Francia, visto che mancherà certamente Zanotti, tenuto a riposo dopo il rientro dall’infortunio. Giocheranno certamente dal primo minuti i due padroni di casa Nicolò Bertola e Pio Esposito, che stanno disputando il campionato di Serie B con lo Spezia.