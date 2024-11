Quifinanza.it - Tredicesima mensilità 2024, quando arriva a pensionati e lavoratori e a quanto ammonta

Leggi su Quifinanza.it

A dicembre ie idipendenti, sia del pubblico che del privato, hanno come di consueto appuntamento con la. Il calcolo dellae il giorno in cui viene pagata varia da categoria a categoria. E quest’anno gli aventi diritto potranno beneficiare di un’erogazione extra, il cosiddetto Bonus Natale da 100 euro.Laè prevista dalla legge, a differenza di altre maggiorazioni retributive come la quattordicesima che sono invece stabilite dalla contrattazione.A chi spettaLaspetta a tutti i dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, compresi icon contratto part-time o di apprendistato. Latocca anche aidomestici (colf, badanti e baby sitter), aiinclusi quelli che percepiscono la pensione di reversibilità.